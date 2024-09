Il monitoraggio di IBM DB2 è una parte importante del monitoraggio automatizzato delle applicazioni di microservizi di Instana.

IBM DB2 è una famiglia di prodotti ibridi per la gestione dei dati che offre una suite di funzionalità progettate per aiutarti a gestire dati strutturati e non strutturati on-premise e in ambienti cloud privati e pubblici. DB2 è costruito su un motore SQL comune intelligente progettato per scalabilità e flessibilità.