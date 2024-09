I tre pilastri dell'osservabilità sono: metriche, tracce e log. Instana rileva e monitora automaticamente i componenti man mano che vengono distribuiti o ridimensionati, acquisendo metriche con un secondo di risoluzione. Tutte le richieste vengono tracciate end-to-end senza alcun campionamento. Come parte della strumentazione runtime del linguaggio, i messaggi di log in formato WARN o versioni successive vengono acquisiti come parte dei dati di traccia. Esistono tuttavia numerose altre fonti dei log, i messaggi al di sotto del livello acquisito e altri componenti come cache, archivi dati, proxy, ecc. È qui che entra in gioco una soluzione di gestione log.

Coralogix è una soluzione di gestione log dall'aspetto simile a Instana, capace di offrire funzionalità con uno sforzo di configurazione minimo o nullo.Una volta configurato il link alla dashboard di Coralogix in Instana, visualizzerai un link nella dashboard di Instana che esegue il drill- in Coralogix nel contesto dei criteri di ricerca e dell'intervallo di date e tempo già impostati.