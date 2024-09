HashiCorp Consul è uno storage valore chiave distribuito comunemente usato per il rilevamento servizi e la gestione della configurazione. Il monitoraggio di Consul è una parte importante dell'infrastruttura completa e della gestione delle prestazioni dei microservizi.

Per aiutare DevOps a ottimizzare le prestazioni delle applicazioni e automatizzare ulteriormente i flussi di lavoro di gestione delle prestazioni, le funzionalità di monitoraggio automatico di Instana vanno oltre semplici metriche:

Scoperta delle istanze di Consul

Analisi automatica della configurazione di Consul

Visualizzazione delle mappe delle dipendenze dei servizi

Monitoraggio delle applicazioni per le app che utilizzano qualsiasi istanza di Consul

Instana offre il modo più rapido e semplice per monitorare i cluster Consul nell'intero stack, compreso l'integrità e le prestazioni. Ciò richiede visibilità delle prestazioni per gli host fisici e/o virtuali, i contenitori e le metriche del cluster. Come per tutte le piattaforme di microservizi, Instana gestisce anche le applicazioni e i servizi che utilizzano l'istanza o il cluster di Consul. L'agente di Instana rileva automaticamente tutte le istanze di Consul, distribuisce i sensori di monitoraggio e inizia a tracciare ogni richiesta tramite il cluster.