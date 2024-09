Il monitoraggio CockroachDB fa parte della soluzione automatizzata di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni di Instana. Quando l'agente Instana viene distribuito in un'infrastruttura in cui CockroachDB è in esecuzione, rileva automaticamente le istanze CockroachDB, distribuendo e configurandosi per monitorare CockroachDB insieme ai dati di configurazione e alle metriche delle prestazioni. Tutto questo accade senza alcuna installazione o configurazione umana.