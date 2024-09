Dopo aver implementato automaticamente il sensore Cassandra, Instana mapperà immediatamente l'infrastruttura di Cassandra: i singoli nodi memorizzati in cache write-back in relazione ai rispettivi centri dati, e i centri dati in relazione ai rispettivi cluster. Instana raccoglie metriche delle prestazioni pertinenti sia a livello di nodo che di cluster per determinare la qualità dell'interazione tra i nodi e i cluster Cassandra. L'agente Instana invierà tali metriche al nostro modello di grafico dinamico, che archivia e contestualizza tutti i dati di monitoraggio raccolti. Le metriche tipiche raccolte a livello di nodo sono:

Richieste

Latenze in scrittura/scrittura del client

Richieste in sospeso

Alcune metriche di esempio raccolte a livello di cluster sono:

Dettagli dello spazio chiave

Fattori di replica

Dimensioni disco

Per l'elenco completo, consulta la documentazione Instana per la gestione di Cassandra. In base alla loro infrastruttura, gli sviluppatori possono configurare i limiti di soglia per Instana, in modo da ricevere avvisi contestuali sul punto di errore.