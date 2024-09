Oltre a monitorare le prestazioni delle istanze Amazon RDS nel complesso dell'ambiente dell'applicazione, gli utenti devono monitorare anche lo stato di integrità interno. Il sensore di Instana viene configurato automaticamente per raccogliere i KPI necessari per le funzionalità Amazon RDS di alta qualità. Gli utenti possono quindi affinare con precisione le regole per le prestazioni di Amazon RDS in base alle loro specifiche esigenze. Ogni volta che Amazon RDS non rispetta queste regole, Instana lo segnala come incidente che viene codificato per colore nell'interfaccia utente e nella scala temporale.



I KPI del monitoraggio di AWS RDS includono:

chiamate vs latenza

errori

conteggio istanze

Consulta la documentazione sulla gestione di AWS RDS con Instana per ulteriori dettagli.