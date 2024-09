Le funzioni di AWS Lambda sono spesso utilizzate come parte di sistemi più grandi. Questi sistemi, almeno in parte, non sono sempre in esecuzione negli ambienti AWS.

I servizi in AWS possono essere tracciati con AWS X-Ray. I servizi esterni ad AWS, invece, non fanno parte delle tracce X-Ray e richiedono un'ulteriore soluzione di tracciamento distribuito. Come risultato, si hanno tracce frammentate e indipendenti e la perdita di comprensione dell'intero flusso di richiesta.