Monitorare le prestazioni e la disponibilità delle applicazioni basate su cloud di Amazon EC2 non è così semplice come monitorare un server in loco (o ospitato), perché le istanze di Amazon EC2 tendono a essere temporanee. Inoltre le piattaforme installate su ogni istanza di Amazon EC2 dovrebbero essere al centro dell'attività di monitoraggio delle applicazioni. Per questo motivo, il monitoraggio di Amazon EC2 con Instana è incentrato sui dati di configurazione di Amazon EC2 per ogni istanza. Ogni macchina virtuale è infatti in sostanza uno spazio vuoto che i clienti possono istanziare, avviare e arrestare.

Il monitoraggio di Amazon EC2 con Instana include i seguenti dati di configurazione:

zona di disponibilità

identificatore AMI

tipo

gruppi di sicurezza

Tutti i metadati raccolti sono indicizzati da Instana e sono disponibili per il motore di ricerca Dynamic Focus di Instana, che permette di eseguire query come ad esempio: entity.ec2.type:m4.xlarge AND entity.selfType:mongodb

Questi metadati sono utili perché consentono agli utenti di vedere lo stato esatto di tutte le entità coinvolte in Amazon EC2 e di focalizzarsi, ad esempio, su tutte le istanze Mongodb in esecuzione su un tipo m4.xlarge, come nell'esempio riportato sopra.