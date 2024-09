Monitoraggio Apache Tomcat

Instana strumenta automaticamente le applicazioni in Tomcat per il monitoraggio e la tracciabilità, consentendo il tracciamento distribuito delle transazioni nell'intera istanza Tomcat. Per un elenco completo dei trasporti supportati, consulta la documentazione sulla tracciabilità di Instana.

Ogni traccia di monitoraggio Tomcat mostra la durata di ogni hop tra i componenti, nonché eventuali dettagli di errore, per arrivare a diagnosticare la causa e ad identificare il degrado delle prestazioni. Gli sviluppatori possono ora vedere come la loro applicazione Tomcat viene eseguita in produzione e individuare i colli di bottiglia e le chiamate back-end con prestazioni scadenti, a livello di codice. Instana tiene traccia dei KPI critici per ogni microservizio: velocità effettiva, latenza e tasso di errore. Da una traccia, è possibile passare direttamente al codice sorgente dell'applicazione Tomcat.