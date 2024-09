Apache Solr (link esterno a ibm.com) è una piattaforma di ricerca di testo completo open source per le aziende. Include l'indicizzazione in tempo reale, il clustering dinamico e la gestione di rich document (ad esempio file Word e PDF). Solr è stato progettato per garantire scalabilità e tolleranza di errore. Il monitoraggio di Solr di Instana include metriche sulle prestazioni, la cache, la configurazione e altro ancora.