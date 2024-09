Instana fornisce una soluzione di lavoro pronta all'uso, con un monitoraggio dello stato e delle prestazioni che funziona in pochi secondi senza la necessità di effettuare configurazioni. Anche per i nuovi servizi, non dobbiamo lambiccarci il cervello per capire cosa fare. Ci basta un agent Instana in esecuzione per assicurarci che siano monitorati. Henning Pautsch Cofondatore e CTO, immocloud immocloud Leggi il case study Abbiamo scelto Instana per diverse ragioni. È intuitivo e fornisce automaticamente la visibilità necessaria per le nostre applicazioni containerizzate. È conveniente, pari a un terzo del costo della nostra precedente soluzione APM. E l'assistenza non è da meno: è la migliore che abbia mai visto. Marcus Sengol Senior Vice President (SVP) of Technical Operations Leaf Group Leggi il case study È bastata un'unica installazione per rilevare automaticamente le nostre app. Altri strumenti, al contrario, richiedono più di un processo e la modifica dei file Docker. Ora non abbiamo più bisogno di farlo, abbiamo a disposizione il quadro generale della nostra infrastruttura. Possiamo vedere quali cluster ci sono e monitorare l'utilizzo delle risorse. È sufficiente guardare la schermata per fare un rapido controllo. Oguz Yarimtepe Responsabile del team di Site Reliability Engineer (SRE) GittiGidiyor Leggi il case study