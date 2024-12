Oggi più che mai, i team di SRE e DevOps si trovano a far fronte alla complessità degli ambienti IT e all'aumento della spesa per il cloud. Desiderano assicurarsi che le applicazioni funzionino in modo ottimale in base a service level objective (SLO) predefiniti. La disponibilità delle risorse per le applicazioni è fondamentale per garantire prestazioni ottimali, in quanto influisce direttamente sull'efficienza, la scalabilità e l'affidabilità di un'applicazione. Tuttavia, i tradizionali metodi manuali di ottimizzazione delle risorse non sono in grado di tenere il passo con le esigenze degli ambienti cloud dinamici.



IBM® Instana Observability integra le funzionalità automatizzate di ottimizzazione delle risorse offerte da IBM® Turbonomic per portare e mantenere le prestazioni aggregate dell'intero ambiente IT a uno stato ottimale. Questo permette agli utenti di monitorare le applicazioni da un'unica posizione e di prendere tutte le decisioni relative alle risorse in base ai dati e alla domanda in tempo reale.