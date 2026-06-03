Comprendi, risolvi i problemi e governa le applicazioni basate su agenti e LLM su larga scala
Man mano che le organizzazioni spostano dalla sperimentazione con l'AI generativa alla distribuzione dell'agentic AI in produzione, sono emerse nuove sfide operative. I sistemi di AI non sono più modelli isolati, ma sono workflow dinamici di agenti, LLM e servizi che prendono decisioni in tempo reale. Gli strumenti di observability tradizionali non sono stati progettati per sistemi che ragionano, si evolvono e agiscono in modo autonomo, lasciando i team senza la visibilità e senza il contesto necessari per garantire prestazioni, controllare i costi e mantenere la fiducia.
Le applicazioni AI si evolvono continuamente man mano che agenti, modelli e dipendenze cambiano, rendendo difficile capire cosa è in esecuzione e come interagiscono i componenti.
I team non dispongono di metodi coerenti per misurare la qualità, la pertinenza e l'accuratezza dell'output nei workflow do AI, affidandosi alle recensioni e ai controlli a campione.
I sistemi di AI possono variare nel tempo, con variazioni di latenza, output e utilizzo dei token difficili da rilevare prima di incidere su utenti o budget.
I team non riescono a capire facilmente come o perché gli agenti prendano decisioni, rendendo difficile risolvere i workflow o garantire responsabilità e governance.
IBM Instana offre observability full-stack per le applicazioni basate su AI, estendendo le funzionalità esistenti di GenAI Observability con una visibilità più profonda sul comportamento degli agenti, sul processo decisionale e sull'impatto aziendale.
Instana individua automaticamente i componenti AI, traccia i workflow end-to-end tra agenti e servizi e correla i segnali di prestazioni, costi e qualità in una soluzione unificata. Con valutazioni integrate, baseline adattiva e visibilità a livello di attività sul ragionamento degli agenti, i team possono monitorare, comprendere e ottimizzare continuamente i sistemi AI in produzione.
Il risultato è il passaggio da una risoluzione reattiva dei problemi a operazioni di AI proattive e governate, consentendo ai team di gestire le prestazioni, controllare i costi e creare fiducia nell'AI su larga scala.
Monitora la latenza, il throughput, l'utilizzo dei token e il costo tra i vari modelli e servizi. Identifica i fattori di costo, ottimizzare l'uso e allinea le prestazioni dell'AI agli obiettivi operativi.
Monitora le richieste tra agenti, chiamate LLM, strumenti e servizi tradizionali. Visualizza workflow completi e comprendi come i componenti dell'AI interagiscono all'interno del contesto applicativo completo.
Monitora l'utilizzo dei token e i costi modellati a livelli granulari per ottimizzare modelli, prompt e tenancy. Usa questi insight per prevenire gli sforamenti e allineare la spesa alle prestazioni.
Utilizzando valutazioni integrate, valuta gli output dell'AI per accuratezza, rilevanza e coerenza. Impara automaticamente il comportamento normale per rilevare le derive, le anomalie e le modifiche delle prestazioni nel tempo.
Scopri come gli agenti prendono decisioni visualizzando workflow in più fasi, utilizzo degli strumenti e interazioni LLM. Diagnostica i problemi più rapidamente grazie a una comprensione completa di come vengono generati i risultati.
Comprendi come vengono prese le decisioni e garantisci che il comportamento dell'AI sia in linea con le intenzioni aziendali.
Valuta continuamente gli output e rileva tempestivamente eventuali derive o degradi.
Rileva l'uso dei token e i driver di costo per ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza.
Riduci l'MTTR ed elimina la dispersione degli strumenti con una visibilità unificata su AI e applicazioni.
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Scopri come gli agenti AI trasformano il rilevamento e la risoluzione delle anomalie.
Scopri come gli agenti AI e i LLM prevedono e prevengono problemi IT in tempo reale.
IBM® Instana AI Agent and LLM Observability offre una visibilità approfondita dei sistemi AI. Consente ai team di scoprire automaticamente i componenti dell'AI, di valutare gli output, di monitorare le prestazioni e i costi e di capire come vengono prese le decisioni nei workflow complessi.
IBM Instana monitora automaticamente ogni richiesta di AI attraverso l'intero workflow, dal prompt all'inferenza del modello e a eventuali servizi a valle, senza richiedere strumenti manuali. Instana mappa tutte le dipendenze, correla latenza e pattern di errore ed evidenzia problemi come inferenza lenta, colli di bottiglia dei token, prestazioni GPU degradate o guasti prompt.
Instana fornisce una visibilità dettagliata sull'uso e sul costo dei token attraverso modelli, servizi e workflow, aiutando i team a identificare i driver, ottimizzare l'uso e prevenire spese impreviste.
Instana combina il monitoraggio in tempo reale con valutazioni continue e baseline adattive per rilevare problemi di prestazioni, deriva e anomalie precocemente, garantendo che i sistemi AI rimangano affidabili e allineati con i risultati previsti.
Sì. Instana offre un'observability full stack unificata tra componenti AI e servizi tradizionali, fornendo una visibilità end-to-end e una risoluzione più rapida dei problemi tra applicazione ibride.
IBM Instana acquisisce metriche specifiche dell'AI come il tempo di esecuzione del prompt, la latenza di inferenza, il conteggio dei token, il comportamento di routing dei modelli, il tempo di generazione dell'embedding e la latenza di recupero del database vettoriale. Inoltre, fa emergere errori come limiti della finestra di contesto, prompt malformati ed eventi di timeout, aiutando i team a monitorare sia il comportamento del modello che i servizi circostanti.
Instana visualizza ogni fase di una pipeline RAG o multi-modello, inclusi servizi di embedding, database vettoriale, chiamate API, endpoint e microservizi. L'analytics identifica automaticamente la causa principale di problemi come il recupero lento, i loop di fallback, la saturazione dei modelli o i colli di bottiglia dell'API, rendendo più efficiente la risoluzione dei problemi.