IBM Instana offre observability full-stack per le applicazioni basate su AI, estendendo le funzionalità esistenti di GenAI Observability con una visibilità più profonda sul comportamento degli agenti, sul processo decisionale e sull'impatto aziendale.​

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Instana individua automaticamente i componenti AI, traccia i workflow end-to-end tra agenti e servizi e correla i segnali di prestazioni, costi e qualità in una soluzione unificata. Con valutazioni integrate, baseline adattiva e visibilità a livello di attività sul ragionamento degli agenti, i team possono monitorare, comprendere e ottimizzare continuamente i sistemi AI in produzione.​

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Il risultato è il passaggio da una risoluzione reattiva dei problemi a operazioni di AI proattive e governate, consentendo ai team di gestire le prestazioni, controllare i costi e creare fiducia nell'AI su larga scala.