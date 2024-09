IBM Inspection Workbench è un'app nativa iPadOS compatibile con IBM Model Builder for Vision o Maximo Visual Inspection e che consente l'etichettatura delle immagini utilizzate per addestrare i modelli di computer vision utilizzando un iPad con Apple Pencil su dispositivi compatibili. Una volta che i modelli vengono formati su IBM Model Builder for Vision o Maximo Visual Inspection, IBM Inspection Workbench può implementare questi modelli quasi in tempo reale nelle app IBM Inspector Portable, IBM Inspector Wearable e Maximo Visual Inspection Mobile per creare o aggiornare le ispezioni pertinenti, il tutto da un'unica esperienza iPadOS nativa.



Inoltre, IBM Inspection Workbench introduce il concetto di procedure di ispezione che consentono di eseguire più ispezioni sotto forma di progressione di passaggi. Le procedure possono essere create, modificate e pubblicate da IBM Inspection Workbench. Le procedure pubblicate possono essere eseguite sull'app IBM Inspector Portable e sull'app IBM Inspector Wearable.



Questa app può essere utilizzata anche come interfaccia utente che forma modelli compatibili su IBM Maximo Visual Inspection con il vantaggio di un'esperienza di gestione remota integrata per IBM Maximo Visual Inspection Mobile.