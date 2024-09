IBM InfoSphere® Big Match for Hadoop ti aiuta ad analizzare enormi volumi di dati strutturati e non per ottenere insight più approfonditi sui clienti. Consente di collegare in modo rapido ed efficiente i dati di diverse origini per fornire informazioni più complete e accurate sui clienti, senza i rischi derivanti dallo spostamento dei dati da un'origine all'altra. La soluzione supporta piattaforme che utilizzano Apache Hadoop come Cloudera.