Nell'ambiente delle code condivise, i messaggi in elaborazione rimangono in cold queue e si accumulano fino a quando non vengono eliminati. L'accumulo di messaggi degrada le prestazioni e spreca spazio. Nell'ambiente delle code non condivise, i messaggi possono utilizzare risorse di buffer tali da causare una carenza di buffer. Una carenza di buffer può causare una chiusura anomala dell'IMS. Sia per gli ambienti con code condivise, sia non condivise, IMS Queue Control Facility ti aiuta a esaminare le code e rimuovere solo i messaggi che non sono più necessari.