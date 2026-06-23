La fase di verifica è la prima fase del processo di riorganizzazione online. IMS Online Reorganization Facility for z/OS utilizza questa fase per convalidare che il database IMS possa essere riorganizzato. Lo strumento controlla la versione IMS e i livelli dei componenti, la registrazione DBRC e le definizioni DBD del database, le dichiarazioni di controllo dello strumento e i set di dati ombra e temporanei sono allocati correttamente. La riorganizzazione continua se questa fase di verifica viene completata con successo.