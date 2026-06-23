Riorganizza i database IMS mentre sono online
IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS riorganizza numerosi tipi di database IMS mentre rimangono accessibili alle applicazioni. Grazie a questo prodotto, l'amministratore di database IMS (DBA) può ora riorganizzare un database IMS consentendo al contempo alle applicazioni IMS di accedere al database senza alcuna limitazione.
Riorganizzare un database IMS
IMS Online Reorganization Facility for z/OS gestisce tutte le attività necessarie per riorganizzare un database IMS, inclusi: scaricare e ricaricare i dati, risolvere i prefissi del database, ricostruire l'indicizzazione secondaria, validare i puntatori del database e copiare immagini del database riorganizzato.
Ottieni tutte le procedure di riorganizzazione necessarie in un unico semplice passaggio, eliminando la necessità di un intervento da parte dell'operatore sia durante che al termine della riorganizzazione.
Riduci i tempi di inattività del database da ore a secondi, migliorando la disponibilità del database per le applicazioni 24x7x365.
Riorganizza i tipi di database HDAM, HIDAM, HISAM, SHISAM, PHDAM e PHIDAM.
Proteggi i dati sensibili con la crittografia pervasiva di IBM Z e i controlli di accesso senza modifiche al codice.
IBM® IMS™ Online Reorganization Facility for z/OS® analizza e valuta le condizioni di gestione dello spazio rispetto alle policy definite dall'utente per determinare quando le soglie sono state superate. Rileva i problemi prima che possano avere un impatto negativo sulle applicazioni IMS. Puoi pianificare il momento in cui desideri riorganizzare i database online predefinendo una finestra temporale per la riorganizzazione, contribuendo così a risparmiare risorse DBA, tempo CPU e ad aumentare la disponibilità del database.
La fase di verifica è la prima fase del processo di riorganizzazione online. IMS Online Reorganization Facility for z/OS utilizza questa fase per convalidare che il database IMS possa essere riorganizzato. Lo strumento controlla la versione IMS e i livelli dei componenti, la registrazione DBRC e le definizioni DBD del database, le dichiarazioni di controllo dello strumento e i set di dati ombra e temporanei sono allocati correttamente. La riorganizzazione continua se questa fase di verifica viene completata con successo.
I database IMS vengono temporaneamente sospesi per consentire lo svuotamento dei buffer del database nei set di dati del database IMS. Questo garantisce che gli aggiornamenti più recenti vengano catturati nei set di dati originali del database IMS. Successivamente i set di dati originali del database IMS vengono copiati nei set di dati shadow IMS. Una volta completata questa copia, viene eseguita una seconda breve pausa per acquisire eventuali aggiornamenti apportati ai set di dati del database IMS originale. Questi aggiornamenti vengono applicati anche ai shadow data.
Una volta creati, i set di dati del database IMS shadow vengono scaricati utilizzando lo strumento di scaricamento e ricaricati utilizzando lo strumento di caricamento. Se sono presenti indici secondari, vengono riorganizzati anche questi. Le relazioni logiche interne vengono risolte e aggiornate utilizzando lo strumento di risoluzione dei prefissi. I database shadow IMS riorganizzati vengono copiati tramite lo strumento di copia immagine e possono essere controllati tramite lo strumento di verifica dei puntatori.
Una volta completata la riorganizzazione dei shadow data, i dataset originali del database IMS vengono scambiati con i shadow data del database IMS riorganizzati. IMS DBRC riceve una notifica con lo stato del database REORG. Se le definizioni del database IMS DBD subiscono modifiche, la struttura IMS Online Reorganization Facility esegue un ACBGEN. Infine, il database IMS viene riavviato internamente dallo strumento con il comando /START e la fase di acquisizione viene completata.
Nella fase di completamento, vengono creati i report finali e i set di dati del database IMS shadow vengono eliminati.
Risorse degli esperti per il successo
Supporta la riorganizzazione dei database online per garantire la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e gestisci i database IMS full-function e HALDB.
Migliora le prestazioni dei tuoi sistemi IMS con strumenti on-demand e di gestione delle transazioni e dei database per applicazioni specifiche.
Supporta tecnologie di integrazione aperte per consentire lo sviluppo di nuove app ed estendere l'accesso alle transazioni e ai dati IMS.
Trova le risposte e ricevi suggerimenti e consigli per la configurazione ottimale dei pacchetti di soluzioni IMS Tools.
Progetta ed esegui API conformi a OpenAPI per interagire con le applicazioni e i dati z/OS.
Questo elenco di video include demo e webcast per IBM IMS e tecnologie e prodotti correlati.