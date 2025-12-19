IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

Panoramica

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS consente ai terminali VTAM® di accedere all'IMS Transactional Manager (IMS TM), anche se non sono definiti durante il processo di definizione del sistema IMS. Senza il supporto di IMS ETO, l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica dei terminali definiti in IMS TM richiede l'uscita dal sistema online per incorporare le modifiche.

IMS ETO Support gestisce tutte le impostazioni IMS ETO, imposta le opzioni globali e sovrascrive le opzioni per utenti e terminali specifici. Ad esempio, puoi impostare opzioni globali per tutta la comunità utenti e sovrascrivere le opzioni per ID utente o terminali specifici.
Miglioramento della disponibilità del sistema e dell'accesso utenti

Riduce i tempi di inattività programmati associati alla gestione dei terminali VTAM, consentendo agli utenti di avviare sessioni IMS da qualsiasi terminale VTAM® nella rete, con conseguente accesso più rapido e flessibile al sistema.
Miglioramento nella sicurezza IMS con configurazione semplificata

Associare i messaggi di output agli utenti invece che ai terminali rafforza la sicurezza IMS, mentre ridurre il numero di macro richieste semplifica le definizioni della rete del terminale, risparmiando così tempo e storage durante la configurazione del sistema.
Riduci al minimo i tempi di checkpoint e riavvio

Per i terminali ETO e le strutture utente, le risorse vengono allocate solo quando sono necessarie. E quando non sono più necessarie, vengono eliminate.
Riduci la manutenzione

Per mantenere le definizioni statiche dei terminali, sono necessarie meno risorse qualificate di programmatori di sistema.

Caratteristiche

Ingegneri e tecnici informatici che discutono di un problema tecnico nella sala server con effetto visivo della connessione dati
Semplificazione nella gestione del sistema

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS semplifica la gestione degli ambienti IMS ETO. Pur supportando tutti i tipi di terminali IMS, supporta anche la personalizzazione delle schermate di accesso e disconnessione dell'utente, oltre alla visualizzazione dei messaggi di errore durante l'accesso. Supporta inoltre la registrazione delle informazioni di errore pertinenti utilizzando i record di log IMS. Il supporto IMS ETO tiene traccia di tutte le definizioni IMS ETO e consente di aggiornarle senza riavviare l'IMS.
Vista posteriore di un programmatore di computer con capelli ricci che indossa delle cuffie wireless mentre è seduto e impegnato in attività di codifica su un PC desktop
Ottimizzazione dell'accesso e della disconnessione

IMS ETO Support presenta funzionalità specifiche per l'accesso e la disconnessione ETO. Ad esempio, il prodotto consente a ciascun tipo di dispositivo (SLU1, SLU2, SLUP e ISC) di passare direttamente alla modalità di test MFS subito dopo un accesso ETO corretto. È in grado di pulire le conversazioni IMS, reimpostare lo stato del terminale e togliere dalla testa della coda i messaggi esistenti durante la disconnessione dell'ETO, prevenendo così condizioni di errore nei successivi accessi ETO.
Due sviluppatori che parlano e codificano sul laptop in ufficio
Possibilità di creare e aggiornare le uscite degli utenti ETO

La funzione IMS ETO consente agli utenti di personalizzare le definizioni del terminale e dell'utente utilizzando un numero specifico di uscite utente. Queste uscite devono essere scritte nel linguaggio Assembler, creando un ostacolo per i clienti. Il supporto IMS ETO consente di creare le uscite utente utilizzando la parametrizzazione delle parole chiave, evitando così la necessità per i clienti di programmare nel linguaggio Assembler. L'utente può definire più LTERM per lo stesso utente, impostare valori di disconnessione automatica e impostare nomi LTERM per le sessioni OTMA.
Immagine dell'icona di un lucchetto su una mappa del mondo
Sicurezza avanzata per gli utenti e i terminali

Con IMS ETO Support ottieni una sicurezza avanzata per proteggere i comandi IMS a livello di parola chiave. Offre una maggiore sicurezza utilizzando la classe IBM CIMS RACF, l'uscita utente di IMS Command Authorization o attraverso speciali profili di sicurezza IMS ETO Support. Presenta inoltre la funzionalità di limitazione dell'accesso degli utenti e dei terminali in specifici momenti della giornata.
