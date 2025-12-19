IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

Gestisci senza problemi il tuo ambiente IMS ETO
IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS consente ai terminali VTAM® di accedere all'IMS Transactional Manager (IMS TM), anche se non sono definiti durante il processo di definizione del sistema IMS. Senza il supporto di IMS ETO, l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica dei terminali definiti in IMS TM richiede l'uscita dal sistema online per incorporare le modifiche.
IMS ETO Support gestisce tutte le impostazioni IMS ETO, imposta le opzioni globali e sovrascrive le opzioni per utenti e terminali specifici. Ad esempio, puoi impostare opzioni globali per tutta la comunità utenti e sovrascrivere le opzioni per ID utente o terminali specifici.
Riduce i tempi di inattività programmati associati alla gestione dei terminali VTAM, consentendo agli utenti di avviare sessioni IMS da qualsiasi terminale VTAM® nella rete, con conseguente accesso più rapido e flessibile al sistema.
Associare i messaggi di output agli utenti invece che ai terminali rafforza la sicurezza IMS, mentre ridurre il numero di macro richieste semplifica le definizioni della rete del terminale, risparmiando così tempo e storage durante la configurazione del sistema.
Per i terminali ETO e le strutture utente, le risorse vengono allocate solo quando sono necessarie. E quando non sono più necessarie, vengono eliminate.
Per mantenere le definizioni statiche dei terminali, sono necessarie meno risorse qualificate di programmatori di sistema.