Oltre alla versione commerciale, IBM dirige l'iniziativa IBM Academic Initiative, che consente a studenti e docenti di ottenere il prodotto gratuitamente. La versione per gli istituti accademici non prevede limitazioni funzionali o di dimensioni del modello, e richiede una registrazione per la verifica dell'idoneità. Se la richiesta viene accettata, si riceverà un'e-mail con le istruzioni per il download.