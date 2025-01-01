Piani tariffari di IBM Hybrid Cloud Mesh

Piani Hybrid Cloud Mesh per ogni fase del tuo percorso nel cloud e nelle applicazioni

Provalo gratis Prenota una demo live
Illustrazione dei punti principali dei segmenti e grafici di Hybrid Cloud Mesh
Piani Hybrid Cloud Mesh Essentials
Edizione gratuita USD 0 10 RU

Ideale per i team che esplorano o testano la connettività sicura delle app per un massimo di 10 RU.

 Provalo gratis Essentials Starter A partire da 400 USD al mese | Unità da 1 RU Quantità minima 10 RU

Ideale per i team in crescita che necessitano di una connettività flessibile pay-as-you-scale.

 Essential Plus A partire da 3.000 USD al mese | Blocchi da 100 RU

Ideale per le aziende che gestiscono workload mission-critical su larga scala.

Migrazioni di VM senza tempi di inattività

Modernizzazione Z

Supporto dell'AI agentica

Networking delle applicazioni self-service per i team delle applicazioni

Connettività delle app a livello di applicazione

Rete Zero Trust

Applicazioni locationless

Connettività tra più cloud e regioni

Disponibilità e resilienza elevate

Implementazione multi-ambiente

Piano di gestione e controllo SaaS

Supporto Standard del prodotto

Solo supporto della community

Advanced Support disponibile

Diritti di interconnessione al servizio Red Hat®

Diritti BYO

Diritti Skupper

Onboarding di Skupper Brownfield

*I prezzi riportati sono indicativi, possono variare a seconda del paese, non includono eventuali tasse applicabili e sono soggetti alla disponibilità dell'offerta del prodotto in un determinato paese. 
Fasi successive

Sei pronto ad accelerare e a ottimizzare la connettività delle applicazioni negli ambienti ibridi?

 Prenota una demo live Richiedi una prova della sandbox

Limitazioni della versione gratuita: massimo 10 RU; cancellazione dopo 3 mesi di inutilizzo; solo supporto della community;

Limitazioni della versione di prova: richiede l'approvazione delle vendite IBM; massimo 100 RU; supporto tramite pre-vendita IBM