In un modello in cui "la rete segue l'applicazione", IBM Hybrid Cloud Mesh garantisce le prestazioni dell'applicazione, la resilienza e l'esperienza dell'utente. Grazie a una riprogrammazione della connettività per le applicazioni temporanee automatizzata e basata su criteri, la piattaforma elimina gli ostacoli principali all'adozione del cloud ibrido.