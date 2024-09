Hazelcast In-Memory Computing Platform for IBM Cloud Paks offre una piattaforma di calcolo in-memory multicloud per l'archiviazione e lo streaming di dati su qualsiasi scala. Le applicazioni cloud-native distribuite in un IBM Cloud Pak® possono essere realizzate con throughput più elevato e latenza più bassa utilizzando il framework Hazelcast per l'accesso ai dati ad alta velocità e l'elaborazione distribuita.