GDDM offre utilità per la conversione di file da un formato a un altro, tra cui: ADMUGIF, che converte un file GDDM in un file Graphics Interchange Format (GIF); ADMUCG, che converte un file Computer Graphics Metafile (CGM) in un file GDDM ADMGDF (graphics data format); ADMUGC, che converte un file ADMGDF in formato CGM; e ADMUPCx, che converte i file dal formato ADMGDF in formato Picture Interchange Format (PIF) e da PIF a ADMGDF.