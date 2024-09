Pubblica comunicazioni in base al ruolo, al paese e all'appartenenza a un'unità di business. Pubblica politiche, formazione e procedure e indirizzale alle persone appropriate in base al ruolo, alla partecipazione a un programma, al paese o all'affiliazione aziendale. Fornisci procedure e piani di conservazione per i sistemi non appena vengono implementati. Da utilizzare insieme a IBM Disposal and Governance Management for IT per ottenere ulteriori funzionalità di gestione delle informazioni.