GitLab for IBM

GitLab è la piattaforma DevOps che consente alle organizzazioni di massimizzare il rendimento complessivo sullo sviluppo del software, consegnando il software in modo più rapido ed efficiente e rafforzando al contempo la protezione e la conformità. Con GitLab, i team della tua organizzazione possono pianificare, costruire e distribuire software in modo collaborativo e sicuro per guidare il business.