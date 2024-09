IBM Financial Transaction Manager for SWIFT Services è un'interfaccia di messaggistica SWIFT completamente certificata (SWIFTNet FIN, Interact, FileAct e RMA) che è già in grado di offrire vantaggi nel mondo in evoluzione di SWIFT.

Inizia con un sistema progettato con la disponibilità necessaria per l'evoluzione verso la messaggistica SWIFT in tempo reale. Quindi consolida la tua interfaccia di messaggistica SWIFT ridondante o alla fine del ciclo di vita in un'unica soluzione in cui ogni unità e i suoi clienti sentono che è una soluzione su misura per loro. Preparati a sfruttare le reti emergenti - blockchain, pagamenti immediati, reti regionali - senza modificare il back office.