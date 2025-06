Come parte integrante della soluzione per proteggere i dati e il network-attached storage (NAS), IBM Safeguarded Copy crea snapshot di backup dei dati isolati e immutabili a intervalli regolari. Queste copie non possono essere crittografate dopo l'acquisizione e si trovano sugli stessi sistemi di archiviazione dei dati primari su cui vengono eseguite le applicazioni critiche per un recupero più rapido.

Allo stesso tempo, la soluzione IBM Storage FlashSystem Cyber Vault fornisce una protezione continua dei dati. Grazie alle funzionalità di scansione integrate, come la soluzione IBM Spectrum Sentinel, esegue automaticamente la scansione degli snapshot e accelera il rilevamento degli attacchi.



In caso di violazione, la soluzione Cyber Vault avvia il processo di recupero delle copie dell'applicazione interessata. Verifica le copie in un ambiente isolato finché non viene identificata una copia non corrotta. Una volta identificati, i dati di backup puliti vengono ripristinati in produzione per un rapido ripristino e la disponibilità.



Per una maggiore preparazione informatica, le organizzazioni possono optare per una Valutazione della resilienza informatica senza costi aggiuntivi con IBM. È una valutazione virtuale di due ore che valuta gli attuali livelli di preparazione, suggerisce soluzioni di protezione dei dati e crea un report dettagliato per il miglioramento.



Le funzionalità integrate di protezione della memoria e di gestione dei dati contribuiscono a proteggere i dati per tutto il loro ciclo di vita. Gli array IBM Storage FlashSystem possono aiutare a garantire la continuità aziendale semplificando il ripristino dei dati attraverso una migliore rilevazione e prevenzione.