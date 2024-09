I clienti devono spesso eseguire aggiornamenti in blocco su metadati, impostazioni di sicurezza o strutture di archiviazione per grandi quantità di oggetti archiviati, come documenti, cartelle, oggetti personalizzati e così via, all'interno degli ambienti IBM® FileNet Content Manager. IBM FileNet UpdateManagerCE esegue tali attività con funzionalità integrate e offre funzionalità opzionali utilizzando Java e le tecnologie di scripting. Lo strumento supporta inoltre l'amministrazione IBM FileNet Content Manager in esecuzione on-premise o l'offerta Prem o DBA SaaS.