IBM FileNet Capture è una soluzione per l'acquisizione di contenuti digitali e cartacei. Trasforma le immagini dei documenti scansionati e i file importati in contenuti digitali di valore e rapidamente accessibili per migliorare la produttività e il servizio aziendale. Capture si integra direttamente con IBM FileNet Enterprise Content Manager, FileNet P8 e altre applicazioni software.