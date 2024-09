IBM® File Transfer Service è una soluzione per il trasferimento dei file interamente gestita e basata sul cloud, progettata espressamente per le interazioni business-to-business (B2B). La soluzione consente di gestire una singola linea di connessione, sicura e altamente affidabile, tra la tua azienda e i suoi partner B2B. Il servizio di trasferimento file offre un'alternativa al più costoso software on-premise, contribuendo a ridurre l'impatto operativo sugli addetti IT.