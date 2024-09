Come funziona Event Endpoint Management

Cataloga e diffondi gli eventi Tutti i tuoi eventi aziendali si trovano in un unico catalogo, quindi sono comprensibili e pronti per essere consumati. Chiunque può utilizzare i tag per argomenti per cercare e trovare facilmente argomenti correlati. Effettua l'iscrizione a un argomento con pochi clic per ottenere un nome utente e una password univoci per l'accesso immediato.

Proteggi i tuoi dati Per soddisfare le esigenze di sicurezza, Event Endpoint Management fornisce l'accesso alle applicazioni solo tramite TLS/SSL e consente solo agli iscritti approvati di accedere agli argomenti. Fornisce un audit personalizzabile in base ai requisiti normativi preferiti e la possibilità di disporre di diversi modelli di sicurezza interni ed esterni.

Promuovi la gestione del traffico Event Endpoint Management offre protezione per i cluster, isolamento dei consumatori e controllo delle versioni delle interfacce per disaccoppiare i sistemi e aumentare la flessibilità. Il gateway per eventi riscrive e trasforma anche le richieste che passano tra le applicazioni e i cluster Kafka, rendendo più semplice per gli amministratori rielaborare l'infrastruttura sottostante.

Standardizza la gestione degli eventi Gli eventi devono includere una descrizione, uno schema e un messaggio di esempio in modo che gli utenti possano capire rapidamente cosa sono e come utilizzarli. Event Endpoint Management consente di descrivere gli eventi in modo standardizzato in base alle specifiche AsyncAPI. Grazie alla sua interfaccia utente intuitiva, è facile produrre un documento AsyncAPI valido per qualsiasi cluster o sistema Kafka che aderisce al protocollo Kafka.