Calcolo self-service delle emissioni di gas serra, basato sull'esperienza di Envizi
Non tutti i calcoli delle emissioni richiedono una piattaforma contabile completa o una soluzione personalizzata. Envizi Emissions Calculations in Excel consente di eseguire i calcoli delle emissioni direttamente in un ambiente di fogli di calcolo familiare.
Gli utenti compilano modelli preconfigurati con i dati delle attività (come il consumo di energia o l’uso di carburante), mentre le formule integrate recuperano i fattori di emissione dalla libreria di fattori di Envizi per calcolare i risultati.
Progettato per i professionisti, ideale per:
Accedi a un catalogo gestito di fattori di emissione globali e regionali, per garantire calcoli aggiornati e trasparenti. Seleziona i fattori di emissione che preferisci per il calcolo, senza la complessità di creare, gestire o aggiornare una libreria interna di fattori di emissione.
Inizia rapidamente con formule predefinite, filtri di input delle attività già impostati e modelli pronti all’uso che semplificano l’inserimento dei dati, riducono la configurazione manuale e aiutano a garantire calcoli delle emissioni accurati e standardizzati fin dal primo giorno.
Segui metodi di calcolo allineati al protocollo GHG. Utilizzando la logica contenuta nell’algoritmo di selezione dei fattori di Envizi, calcola le emissioni Scope 1, Scope 2 e Scope 3 per report credibili, standardizzati e pronti per l'audit, in diversi casi d’uso.
Utilizza Envizi Emissions Calculations in Excel come punto di partenza, con la flessibilità di scalare alla più ampia IBM Envizi Suite, con contabilità delle emissioni e reportistica automatizzata, via via che la maturità dei dati sulle emissioni e le esigenze di rendicontazione aziendale crescono.
No. Envizi Emissions Calculations in Excel è progettato per il calcolo e l'analisi self-service. Le imprese che necessitano di workflow regolamentati, controlli e reportistica pronta per gli audit devono utilizzare le soluzioni di contabilità delle emissioni di Envizi.
L'Envizi Emissions API è progettata per sviluppatori e ISV che creano le proprie soluzioni per le emissioni. Emissions Calculations in Excel è progettato per gli utenti business che desiderano calcolare le emissioni direttamente in Excel, senza necessità di codifica.
Envizi Emissions Calculations in Excel supporta il calcolo e l'analisi delle emissioni. Molti clienti lo utilizzano come input per processi di rendicontazione più ampi o come passo intermedio verso una piattaforma completa di contabilità delle emissioni di gas serra (GHG).
Envizi Emissions Calculations in Excel utilizza fattori di emissione governati da Envizi per Scope 1, 2 e 3,