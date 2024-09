Calcola le tue emissioni interne di carbonio e le emissioni della tua supply chain utilizzando le API per le emissioni di gas serra (GHG). In conformità con il Protocollo GHG, le API sono una raccolta di sei endpoint che possono essere confrontati con un set di dati strutturati per restituire informazioni e calcoli sulle emissioni affrontate da Scope 1, 2 e 3.



Con l'app Carbon Performance Engine, puoi raccogliere i dati sulle attività per la tua organizzazione, per poi trasformarli in formato strutturato. Estrai i dati sulle attività che creano emissioni, come l'utilizzo del riscaldamento, le perdite dagli impianti di refrigerazione e il consumo di carburante delle flotte, e fornisci i dati sulle attività in formato JSON attraverso i sei endpoint di API.