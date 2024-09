Anno dopo anno, con l'aumentare della gravità degli eventi meteorologici e climatici, aumentano anche i rischi finanziari per le imprese. Il monitoraggio e la comprensione delle condizioni meteo sono diventate attività essenziali per la continuità aziendale, e i dati meteorologici affidabili sono fondamentali per prepararsi alle cattive condizioni meteo prima che possano interrompere la funzionalità dell'azienda.

IBM® Environmental Intelligence Suite offre il monitoraggio in tempo reale delle condizioni meteorologiche per aiutarti a prevedere il potenziale impatto dei rischi climatici e meteorologici. Tramite la combinazione di dati meteorologici, analisi dei rischi climatici e capacità di contabilizzazione del carbonio, i servizi di monitoraggio ambientale della suite offrono gli strumenti necessari per prendere le decisioni adatte a mantenere in attività la tua azienda.