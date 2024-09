Per sviluppare la nuova generazione di sistemi e prodotti aerospaziali e per la difesa, le aziende leader utilizzano le soluzioni IBM Engineering Lifecycle Management (ELM). Accelera la preparazione dei processi con standard di settore come DO-178C e ARP 4754A/4761, promuovi lo sviluppo sfruttando la tracciabilità completa dai requisiti alla consegna e migliora notevolmente la qualità rilevando tempestivamente i problemi per ridurre i difetti.