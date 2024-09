IBM ECM Sidebar for Notes

IBM FileNet Content Manager

IBM FileNet® Content Manager è una soluzione flessibile e completa per la gestione dei contenuti. Facilita la creazione di applicazioni aziendali su qualsiasi cloud per gestire i contenuti aziendali, estrarre automaticamente insight dai contenuti non strutturati e dissolvere i silos di contenuti. FileNet Content Manager offre le funzionalità, la flessibilità di implementazione e le prestazioni necessarie per aiutare qualsiasi azienda a gestire efficacemente i contenuti provenienti da qualsiasi fonte.