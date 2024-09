I tuoi dati viaggiano in lungo e in largo, ma non devono necessariamente esporre la tua azienda a rischi legati ai dati sul cloud e alle violazioni della conformità. Assumi il controllo della sicurezza dei dati nel cloud con la nostra sicurezza dei dati unificata per i workload cloud (AWS, Azure, GCP) e le applicazioni SaaS (SharePoint, OneDrive, Slack, Google Drive, Jira, Confluence e altro). Guardium DSPM è la tua soluzione completa per:

Individuare i dati shadow

Analizzare il flusso di dati

Scoprire le vulnerabilità dei dati

Automatizza la mappatura e la classificazione dei dati (tra cui l'identificazione PII)



Scoprire e aiutare a correggere le vulnerabilità nello storage dei dati sottostante

Il monitoraggio continuo attraverso le soluzioni DSPM aiuta le organizzazioni a evitare problemi di sicurezza e conformità, che spesso derivano dalla portata e dalla complessità dell'utilizzo del cloud, riducendo al contempo la superficie di attacco ed eliminando i punti ciechi della sicurezza. La soluzione plug-and-play senza agenti si connette con gli storage dei dati sul cloud e le applicazioni SaaS in pochi minuti, offrendo un valore immediato ai professionisti della sicurezza e consentendo loro di rispondere a domande critiche sui dati nel cloud e sui problemi legati alla privacy dei dati.

IBM® Guardium DSPM ti consente di migliorare la tua strategia di gestione del livello di sicurezza dei dati (Data Security Posture Management, o DSPM) e acquisire fiducia nella protezione dei tuoi dati multicloud.