Convertire i documenti in dati strutturati per l'AI
I tuoi dati sono intrappolati in documenti complessi
Docling for IBM® watsonx è uno strumento di intelligence documentale che trasforma documenti complessi e non strutturati in dati strutturati e AI-ready. Converte PDF, immagini, presentazioni e altri formati in output che i workflow di ricerca, RAG e agenti possono utilizzare in modo più efficace, aiutando i team a ottenere risultati più accurati e affidabili.
Basato sul toolkit open source Docling sviluppato da IBM, Docling for IBM watsonx offre ai team un modo più rapido per passare dalla sperimentazione alla produzione tramite un servizio gestito. Offre inoltre un semplice accesso all'interfaccia utente e all'API per l'elaborazione automatizzata dei documenti.
Tutto l'occorrente per preparare i documenti per AI
Trasforma i documenti grezzi in formati strutturati come Markdown, JSON e HTML che siano più facili da utilizzare per i workflow di ricerca, RAG e agenti. Con input più puliti e coerenti, i team possono migliorare la qualità del ripristino e ottenere risultati più accurati e affidabili dai sistemi AI a valle.
L'estrazione di base può rimuovere la struttura che rende un documento comprensibile. Docling è progettato per mantenere il contesto come layout, gerarchia, tabelle e ordine di lettura, in modo che il significato originale del documento rimanga intatto.
Elabora PDF, immagini, presentazioni, moduli, fogli di calcolo, file audio e altro ancora in un'unica piattaforma. Invece di unire più approcci, i team possono lavorare con molte tipologie di formati in modo più coerente, riducendo la diffusione degli strumenti e semplificando il modo in cui i contenuti si spostano nei workflow dell'AI.
Inizia rapidamente nell'interfaccia utente per caricare documenti, testare le impostazioni di conversione e ispezionare i risultati. Quando sei pronto per scalare, usa l'API per incorporare e automatizzare l'elaborazione dei documenti tra applicazioni, pipeline di dati e workflow di AI.
Metti a frutto le tue conoscenze aziendali
Converti PDF, immagini, presentazioni, moduli e altro ancora in output per l'uso a valle dell'AI.
Estrai i campi di cui hai bisogno dai documenti non strutturati in formati standardizzati per facilitare l'uso dell'AI.
Pulisci, struttura, raggruppa, arricchisci e convalida i contenuti dei documenti per un uso affidabile nelle applicazioni e nei workflow di AI.
Analizza e preserva la struttura, il layout e il significato di documenti complessi in modo che i sistemi di AI possano interpretarli meglio.
Migliora la qualità del recupero delle informazioni trasformando i documenti in contenuti strutturati e suddivisi in blocchi, pronti per le pipeline RAG.
Aiuta gli utenti a trovare i contenuti giusti convertendo i documenti in dati pronti per la ricerca, per una migliore indicizzazione e un recupero più agevole.
Consenti agli agenti AI di agire in modo più affidabile con input che possono interpretare e utilizzare in modo più efficace.
Migliora la qualità dei dati convertendo i dati non elaborati in output più puliti e standardizzati su larga scala.
Docling è nato come un toolkit open source sviluppato da IBM e donato alla Linux Foundation. Oggi è un progetto guidato dalla comunità con oltre 40 milioni di download e contributi continui da parte di IBM.
Docling for IBM watsonx si fonda su questa base fornita come servizio gestito per i team che desiderano un percorso più rapido verso la produzione.
Esplora i prezzi
Il prezzo di Docling for IBM watsonx si basa sulle Unità di risorse, o RU, per semplificare l'uso tra diversi tipi di documenti.
1 RU equivale a 1.000 pagine o oggetti (per file come PDF, immagini o diapositive) o 50 milioni di caratteri (per file come testo semplice o foglio di calcolo).
*Docling è un marchio di LF Projects, LLC. Per ulteriori informazioni su Docling, consulta docling.ai.