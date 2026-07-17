Docling for IBM® watsonx è uno strumento di intelligence documentale che trasforma documenti complessi e non strutturati in dati strutturati e AI-ready. Converte PDF, immagini, presentazioni e altri formati in output che i workflow di ricerca, RAG e agenti possono utilizzare in modo più efficace, aiutando i team a ottenere risultati più accurati e affidabili.

Basato sul toolkit open source Docling sviluppato da IBM, Docling for IBM watsonx offre ai team un modo più rapido per passare dalla sperimentazione alla produzione tramite un servizio gestito. Offre inoltre un semplice accesso all'interfaccia utente e all'API per l'elaborazione automatizzata dei documenti.