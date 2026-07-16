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Unifica architettura, design e codice in un'unica piattaforma intelligente

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Persona che prende appunti su un tablet in piedi accanto a una persona che lavora al computer

Panoramica

Alimentato da AI. Sviluppato per l'innovazione.

Utilizza gli insight basati su AI per progettare architetture sicure, scalabili e resilienti che hanno funzione da base per software ad alte prestazioni. Prendi decisioni di sviluppo strategiche e informate garantendo la coerenza con gli obiettivi aziendali.

Funzionalità

Metti a punto il tuo sviluppo software con l'AI

Utilizza la modellazione C4 collaborativa per allineare l'architettura alle esigenze aziendali. Applica il supporto assistito dall'AI per catturare e collegare le decisioni agli artefatti di sistema, mantenendo architetti, ingegneri e stakeholder in sintonia dalla progettazione fino all'implementazione, con il contesto completo.

Tecnico IT che lavora e guarda il display di un computer

Crea in modo collaborativo progetti software che hanno funzione di fonte centrale di verità per l'implementazione. Tratta gli artefatti di progettazione come elementi soggetti a controllo di versione e sincronizzati con il codice, accelerando al contempo il passaggio dal concetto al codice grazie ad aggiornamenti in tempo reale e suggerimenti intelligenti, senza perdere il contesto.
Persona che digita su una tastiera, con diversi schermi di computer ai lati

Fornisci agli sviluppatori l'autonomia di concentrarsi su codici ad alto impatto con il contesto completo. Incoraggia il riutilizzo e la coerenza attraverso asset condivisi, automatizzando al contempo gran parte della base di codice per ridurre il lavoro ripetitivo e consentire ai team di concentrarsi su innovazione e caratteristiche mission-critical.

Team di programmatori IT al lavoro su computer desktop in una sala di controllo di un data center

Casi d'uso

Scopri come allineare progettazione e realizzazione

Traduci gli obiettivi aziendali in un'architettura chiara, allinea i team con un intento progettuale condiviso e accelera la distribuzione con un'automazione consapevole del design. Abilita la collaborazione, riduci gli interventi successivi e integra perfettamente le pipeline per passare dall'ideazione alla distribuzione in modo più rapido e con maggiore sicurezza.
Progetta sistemi sicuri partendo dagli obiettivi aziendali

Traduci gli obiettivi aziendali in architetture software chiare, sicure e robuste. Migliora la chiarezza e la velocità nella progettazione dei sistemi, garantendo che le soluzioni siano allineate agli obiettivi strategici e consentendo ai team di sviluppare sistemi resilienti e scalabili con maggiore sicurezza e coerenza.
Collabora con la progettazione condivisa come fonte

Consenti ai team di collaborare utilizzando un design condiviso, versionato e leggibile dalla macchina come fonte di verità. Allinea gli stakeholder, riduci i malintesi e minimizza le rilavorazioni garantendo un intento progettuale coerente tra i team durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo.
Genera codici allineati all'intento di progettazione

Offri agli sviluppatori una generazione di codice sensibile alla progettazione che rifletta l'intento architettonico. Riduci lo sforzo manuale e i costi di codifica, consentendo ai team di concentrarsi su attività ad alto valore aggiunto e garantendo la coerenza tra progettazione e implementazione nei diversi progetti software.
Integra i workflow nelle pipeline DevOps

Connetti senza problemi con le pipeline CI/CD e le piattaforme DevOps per automatizzare i workflow, dalla progettazione alla distribuzione. Accelera la distribuzione, migliora l'efficienza e consenti l'integrazione costante dei processi di progettazione e sviluppo per release software più rapide e affidabili.

Risorse

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