Unifica architettura, design e codice in un'unica piattaforma intelligente
Alimentato da AI. Sviluppato per l'innovazione.
Utilizza gli insight basati su AI per progettare architetture sicure, scalabili e resilienti che hanno funzione da base per software ad alte prestazioni. Prendi decisioni di sviluppo strategiche e informate garantendo la coerenza con gli obiettivi aziendali.
Metti a punto il tuo sviluppo software con l'AI
Utilizza la modellazione C4 collaborativa per allineare l'architettura alle esigenze aziendali. Applica il supporto assistito dall'AI per catturare e collegare le decisioni agli artefatti di sistema, mantenendo architetti, ingegneri e stakeholder in sintonia dalla progettazione fino all'implementazione, con il contesto completo.
Fornisci agli sviluppatori l'autonomia di concentrarsi su codici ad alto impatto con il contesto completo. Incoraggia il riutilizzo e la coerenza attraverso asset condivisi, automatizzando al contempo gran parte della base di codice per ridurre il lavoro ripetitivo e consentire ai team di concentrarsi su innovazione e caratteristiche mission-critical.
Scopri come allineare progettazione e realizzazione
Traduci gli obiettivi aziendali in un'architettura chiara, allinea i team con un intento progettuale condiviso e accelera la distribuzione con un'automazione consapevole del design. Abilita la collaborazione, riduci gli interventi successivi e integra perfettamente le pipeline per passare dall'ideazione alla distribuzione in modo più rapido e con maggiore sicurezza.
Traduci gli obiettivi aziendali in architetture software chiare, sicure e robuste. Migliora la chiarezza e la velocità nella progettazione dei sistemi, garantendo che le soluzioni siano allineate agli obiettivi strategici e consentendo ai team di sviluppare sistemi resilienti e scalabili con maggiore sicurezza e coerenza.
Consenti ai team di collaborare utilizzando un design condiviso, versionato e leggibile dalla macchina come fonte di verità. Allinea gli stakeholder, riduci i malintesi e minimizza le rilavorazioni garantendo un intento progettuale coerente tra i team durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo.
Offri agli sviluppatori una generazione di codice sensibile alla progettazione che rifletta l'intento architettonico. Riduci lo sforzo manuale e i costi di codifica, consentendo ai team di concentrarsi su attività ad alto valore aggiunto e garantendo la coerenza tra progettazione e implementazione nei diversi progetti software.
Connetti senza problemi con le pipeline CI/CD e le piattaforme DevOps per automatizzare i workflow, dalla progettazione alla distribuzione. Accelera la distribuzione, migliora l'efficienza e consenti l'integrazione costante dei processi di progettazione e sviluppo per release software più rapide e affidabili.
Inizia ora