Le risorse didattiche su IBM Db2 aiutano i professionisti dei dati a migliorare le competenze nel sistema di gestione dei database relazionali Db2. Le risorse includono una serie di tutorial, corsi di formazione, certificazioni e badge Db2 per aiutare i principianti e gli utenti avanzati a ottimizzare IBM Db2 e ad aggregare meglio diverse serie e tipi di dati. Scopri le ultime tecnologie DB2 e acquisisci capacità preziose per far avanzare la tua carriera.