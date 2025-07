Db2 Intelligence Center è una console di gestione basata sull'AI per Db2 e Db2 Warehouse che semplifica il modo in cui i team eseguono, monitorano e ottimizzano i database in ambienti on-premise, cloud e ibridi. Fornisce un'interfaccia unificata in cui i DBA possono monitorare le prestazioni in tempo reale, automatizzare le attività di routine, risolvere i problemi rapidamente con insight guidati e mettere a punto le query e le configurazioni per raggiungere la massima efficienza.

Pensato per team di qualsiasi dimensione e livello di competenza, riduce la proliferazione degli strumenti, elimina il sovraccarico manuale e trasforma le operazioni da reattive a proattive, aiutando i team a migliorare i tempi di attività, ad accelerare le prestazioni e a concentrarsi su ciò che conta di più.