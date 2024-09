IBM Db2® Administration Solution Pack for z/OS® ti consente di gestire la complessità, la crescita e le modifiche degli oggetti e degli schemi Db2 for z/OS durante l'intero ciclo di vita dell'applicazione. Utilizzalo con IBM UrbanCode® Deploy per automatizzare lo sviluppo delle applicazioni nei tuoi ambienti. Questa combinazione di prodotti facilita il feedback rapido e la fornitura continua nello sviluppo snello, fornendo al contempo gli audit trail, il controllo delle versioni e le approvazioni necessarie in produzione.