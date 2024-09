Documentazione e supporti didattici

Supporto didattico Esegui operazioni ETL avanzate con DataStage Scopri come effettuare le operazioni ETL sui dati memorizzati in IBM Netezza® Performance Server. Supporto didattico Utilizzo della connettività nativa di Db2 in IBM DataStage SaaS Scopri come utilizzare la connettività nativa di IBM Db2 in DataStage as a service. Documenti Creazione di lavori paralleli Scopri le attività correlate alla creazione di lavori paralleli.