Integrazione di osservabilità Snowflake

Sfrutta la potenza degli avvisi sulla qualità dei dati di Databand per rilevare le tabelle Snowflake vuote e i duplicati prima che si ripercuotano sui tuoi consumatori di dati. Databand genera anche avvisi sul volume per rilevare picchi imprevisti nel volume dei dati. Inoltre, è possibile creare report sull'aggiornamento dei dati per scoprire se le tabelle sono state aggiornate in tempo.