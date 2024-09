Integrazione di osservabilità DataStage

Grazie alle potenti funzionalità di avvisi di Databand, i tuoi team vengono informati dei problemi critici non appena si verificano. Generare avvisi per incidenti come avvisi sullo stato dell'esecuzione e dell'attività (ad esempio, in esecuzione, riuscita o meno), rilevare durate di esecuzione anomale e modifiche allo schema (ad esempio, aggiunta di nuove colonne) e conteggi di record per input e output (ad esempio, conteggio di record entro il 20% di 100.000 righe).