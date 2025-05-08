Analisi del livello di resilienza dell'applicazione

Sblocca un nuovo approccio standardizzato e ripetibile alla resilienza delle applicazioni

Una nuova resilienza delle applicazioni

Il tempo di inattività non è solo una scocciatura, bensì un rischio aziendale. Tuttavia, la maggior parte delle organizzazioni si affida ancora a strumenti frammentati e a correzioni reattive, che richiedono tempo e sono inefficienti.

IBM Concert adotta un approccio unico alla resilienza, combinando automazione e informazioni in tempo reale in un framework scalabile standardizzato per valutare, migliorare e sostenere la resilienza come mai prima d'ora.

Integra i dati organizzativi in silos

Raccogli, collega e  
assegna un punteggio da vari  
fonti, consentendo una  
valutazione semplificata e standardizzata delle pratiche di resilienza della progettazione dell'affidabilità del sito (SRE) e dei relativi risultati.
Identifica e affronta le lacune del tuo livello di resilienza 

Ottieni visibilità in tempo reale  
del livello di resilienza 
con un punteggio intuitivo, che ti aiuta a identificare e risolvere i problemi di resilienza delle applicazioni senza dover correlare manualmente i dati.
Aumenta il tempo di attività dell'applicazione riducendo i costi 

Concert automatizza i workflow di correzione, riducendo al minimo i rischi e le interruzioni ed eliminando la necessità di costosi consulenti. Con raccomandazioni proattive e azioni basate sull'AI per la resilienza, garantisce stabilità ed efficienza su larga scala.
Promuovi il miglioramento continuo 

Stabilisci gli obiettivi e valuta continuamente il tuo livello di resilienza rispetto agli obiettivi stabiliti e alle best practice del settore.

Operazioni resilienti con l'automazione dell'IT

In che modo l'automazione basata sull'AI migliora lo stato di salute delle applicazioni e mitiga i rischi? Partecipa al nostro webinar per approfondire, con demo e sessioni di domande e risposte, le nuove integrazioni e innovazioni delle soluzioni IBM per l'observability e la resilienza IT basate sull'AI.

Guarda come funziona

Guarda IBM Concert Resilience in azione. In questo breve video dimostrativo, scoprirai come Concert offre una visione in tempo reale della resilienza delle applicazioni, rileva automaticamente i rischi e attiva workflow di correzione end-to-end, il tutto in pochi minuti, non mesi.


Guarda come Concert unifica i dati in tutto il suo ambiente, aumenta i punteggi di resilienza e riduce i tempi di inattività con insight basati su AI e azioni automatizzate. Reimmagina la resilienza con IBM Concert.

Rafforza la resilienza delle applicazioni

Valutazione del livello di resilienza Gestione efficace della resilienza Correzione dei workflow basata su AI Gestione proattiva dei rischi Insight fruibili

Soluzioni per estendere la resilienza

Un uomo d'affari che lavora da casa

Concert + IBM Instana

Semplifica l'observability, la resilienza e la gestione del rischio delle applicazioni.  L'integrazione di IBM Concert e Instana® semplifica la valutazione del livello di resilienza automatizzando la raccolta dei dati sulla resilienza tra un'ampia gamma di requisiti non funzionali (NFR). Questa integrazione consente il rilevamento proattivo dei problemi, il processo decisionale basato sui dati e la collaborazione, al fine di garantire azioni tempestive per mantenere il tempo di attività del sistema e ridurre al minimo i rischi.
Data center con IBM LinuxONE Emperor

IBM Concert for Z

Unifica i dati operativi in silos tra gli strumenti e i domini.  IBM Concert for Z è un hub di gestione delle operazioni IT basato su AI progettato per semplificare e modernizzare la resilienza del mainframe.  Concert for Z offre insight e automazione che aiutano i team ad agire più velocemente, ridurre la complessità e mantenere la disponibilità. Consente ai team operativi di gestire proattivamente le prestazioni, anticipare i rischi e garantire una resilienza continua - portando l'efficienza basata su AI agli ambienti mainframe.
Prossimi passi

Scopri come Concert può far crescere la tua attività.  Avvia una prova gratuita di 30 giorni oppure richiedi una demo dal vivo con un esperto del prodotto.

