Analisi del livello di resilienza dell'applicazione

Unifica i dati operativi in silos tra gli strumenti e i domini. IBM Concert for Z è un hub di gestione delle operazioni IT basato su AI progettato per semplificare e modernizzare la resilienza del mainframe. Concert for Z offre insight e automazione che aiutano i team ad agire più velocemente, ridurre la complessità e mantenere la disponibilità. Consente ai team operativi di gestire proattivamente le prestazioni, anticipare i rischi e garantire una resilienza continua - portando l'efficienza basata su AI agli ambienti mainframe.