Analisi del livello di resilienza dell'applicazione

Sblocca un nuovo approccio standardizzato e ripetibile alla resilienza delle applicazioni
Il tempo di inattività non è solo una scocciatura, bensì un rischio aziendale. Tuttavia, la maggior parte delle organizzazioni si affida ancora a strumenti frammentati e a correzioni reattive, che richiedono tempo e sono inefficienti.
IBM Concert adotta un approccio unico alla resilienza, combinando automazione e informazioni in tempo reale in un framework scalabile standardizzato per valutare, migliorare e sostenere la resilienza come mai prima d'ora.
Raccogli, collega e
assegna un punteggio da vari
fonti, consentendo una
valutazione semplificata e standardizzata delle pratiche di resilienza della progettazione dell'affidabilità del sito (SRE) e dei relativi risultati.
Ottieni visibilità in tempo reale
del livello di resilienza
con un punteggio intuitivo, che ti aiuta a identificare e risolvere i problemi di resilienza delle applicazioni senza dover correlare manualmente i dati.
Concert automatizza i workflow di correzione, riducendo al minimo i rischi e le interruzioni ed eliminando la necessità di costosi consulenti. Con raccomandazioni proattive e azioni basate sull'AI per la resilienza, garantisce stabilità ed efficienza su larga scala.
Stabilisci gli obiettivi e valuta continuamente il tuo livello di resilienza rispetto agli obiettivi stabiliti e alle best practice del settore.
Guarda IBM Concert Resilience in azione. In questo breve video dimostrativo, scoprirai come Concert offre una visione in tempo reale della resilienza delle applicazioni, rileva automaticamente i rischi e attiva workflow di correzione end-to-end, il tutto in pochi minuti, non mesi.
Guarda come Concert unifica i dati in tutto il suo ambiente, aumenta i punteggi di resilienza e riduce i tempi di inattività con insight basati su AI e azioni automatizzate. Reimmagina la resilienza con IBM Concert.
Kevin Yu
Principal Site Reliability Engineer, IBM
Concert ci ha aiutato ad abbattere i silos e a essere più produttivi. Ora disponiamo di un framework scalabile per misurare, migliorare e sostenere la resilienza delle applicazioni all'interno di IBM. ”
Misura e monitora continuamente il tuo livello di resilienza su 6 NFR
La funzionalità Resilience Posture Analysis di Concert utilizza l'automazione basata su AI per correlare i dati provenienti da fonti eterogenee ed evidenziare le lacune nel tuo grado di resilienza, fornendo insight approfonditi che nessun altro singolo strumento sul mercato è in grado di fornire.
Automatizza il processo di raccolta e analisi dei dati sulla resilienza e crea un workflow completo con l'AI.
Riduci i potenziali rischi prima che si concretizzino. Migliora la resilienza con azioni automatizzate e integrala nel ciclo di vita del software.
Trasforma le metriche di resilienza in punteggi e grafici di tendenza di facile lettura per un processo decisionale rapido
Semplifica l'observability, la resilienza e la gestione del rischio delle applicazioni. L'integrazione di IBM Concert e Instana® semplifica la valutazione del livello di resilienza automatizzando la raccolta dei dati sulla resilienza tra un'ampia gamma di requisiti non funzionali (NFR). Questa integrazione consente il rilevamento proattivo dei problemi, il processo decisionale basato sui dati e la collaborazione, al fine di garantire azioni tempestive per mantenere il tempo di attività del sistema e ridurre al minimo i rischi.
Unifica i dati operativi in silos tra gli strumenti e i domini. IBM Concert for Z è un hub di gestione delle operazioni IT basato su AI progettato per semplificare e modernizzare la resilienza del mainframe. Concert for Z offre insight e automazione che aiutano i team ad agire più velocemente, ridurre la complessità e mantenere la disponibilità. Consente ai team operativi di gestire proattivamente le prestazioni, anticipare i rischi e garantire una resilienza continua - portando l'efficienza basata su AI agli ambienti mainframe.
Scopri come Concert può far crescere la tua attività. Avvia una prova gratuita di 30 giorni oppure richiedi una demo dal vivo con un esperto del prodotto.