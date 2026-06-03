IBM Concert Resilience fa parte della piattaforma IBM Concert e aiuta le organizzazioni a collegare i segnali operativi tra applicazioni, infrastrutture, operazioni e rischi in una visione condivisa della resilienza. Combinando insight basati sull'AI, valutazione continua della postura e workflow coordinati, i team possono individuare prima le lacune di resilienza, dare priorità al rischio più rapidamente e rafforzare la resilienza operativa in ambienti ibridi.