Resilienza basata su AI nelle operazioni IT moderne
IBM Concert Resilience fa parte della piattaforma IBM Concert e aiuta le organizzazioni a collegare i segnali operativi tra applicazioni, infrastrutture, operazioni e rischi in una visione condivisa della resilienza. Combinando insight basati sull'AI, valutazione continua della postura e workflow coordinati, i team possono individuare prima le lacune di resilienza, dare priorità al rischio più rapidamente e rafforzare la resilienza operativa in ambienti ibridi.
Collega e correla segnali operativi tra applicazioni, infrastrutture, operazioni e rischi in una visione unificata della resilienza. Trasformando i dati frammentati in un contesto operativo condiviso, i team possono identificare le lacune in anticipo, allineare le decisioni più velocemente e ridurre la frammentazione operativa.
Ottieni una visione chiara delle lacune di resilienza tra applicazioni e ambienti. Analizzando continuamente i segnali, i team possono individuare precocemente le debolezze, comprendere dove si sta accumulando il rischio e concentrare l'attenzione prima che i problemi degenerino.
I workflow automatizzati e gli insight in tempo reale aiutano i team a recuperare più velocemente e a ridurre il tempo di inattività. Grazie a un minor numero di attività manuali, possono coordinare le azioni tra i diversi domini, rispondere più rapidamente e migliorare la disponibilità e la recuperabilità.
Passa da correzioni reattive e revisioni periodiche a operazioni di resilienza continue. IBM Concert Resilience aiuta i team a monitorare i cambiamenti di postura nel tempo, a garantire standard di resilienza coerenti e a migliorare continuamente la prontezza operativa negli ambienti ibridi.
Crea un framework di resilienza condiviso tra i team di sviluppo, progettazione dell'affidabilità del sito (SRE), operazioni e sicurezza. Con una valutazione coerente, un contesto condiviso e priorità allineate, i team possono migliorare la resilienza in modo più costante, riducendo i silos e le complessità operative.
Le valutazioni basate sull'AI e il contesto operativo condiviso aiutano le organizzazioni a incorporare la resilienza, la sicurezza e la governance prima nel ciclo di vita, riducendo il rischio operativo e migliorando la coerenza tra i team e gli ambienti.
Il punteggio continuo, gli insight attuabili e la visibilità cross-domain aiutano i team a semplificare la manutenzione, ridurre il debito tecnico e migliorare la stabilità operativa a lungo termine senza aumentare i costi operativi.
Collegando segnali operativi e coordinando workflow tra i domini, i team possono ridurre tempo di inattività, risolvere i problemi più rapidamente e migliorare la reattività operativa.
La visibilità unificata della resilienza e il punteggio standardizzato aiutano le organizzazioni a rendere operativa la resilienza in modo coerente tra applicazioni, infrastrutture e ambienti ibridi senza aggiungere complessità inutili.
Correla metriche, segnali operativi e insight sulla resilienza tra gli strumenti in un contesto operativo condiviso. I team possono rilevare il rischio prima, dare priorità all'impatto più rapidamente e coordinare le azioni prima che le interruzioni colpiscano gli utenti.
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