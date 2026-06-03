IBM Concert Resilience

Resilienza basata su AI nelle operazioni IT moderne

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Rendering 3D di lenti di vetro disposte casualmente su uno sfondo viola chiaro

Collega i segnali. Riduci i rischi.

IBM Concert Resilience fa parte della piattaforma IBM Concert e aiuta le organizzazioni a collegare i segnali operativi tra applicazioni, infrastrutture, operazioni e rischi in una visione condivisa della resilienza. Combinando insight basati sull'AI, valutazione continua della postura e workflow coordinati, i team possono individuare prima le lacune di resilienza, dare priorità al rischio più rapidamente e rafforzare la resilienza operativa in ambienti ibridi.

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Funzionalità chiave di resilienza

Collega e correla segnali operativi tra applicazioni, infrastrutture, operazioni e rischi in una visione unificata della resilienza. Trasformando i dati frammentati in un contesto operativo condiviso, i team possono identificare le lacune in anticipo, allineare le decisioni più velocemente e ridurre la frammentazione operativa.

Schermata della funzione di observability dei trend di valore e resilienza di IBM Concert

Ottieni una visione chiara delle lacune di resilienza tra applicazioni e ambienti. Analizzando continuamente i segnali, i team possono individuare precocemente le debolezze, comprendere dove si sta accumulando il rischio e concentrare l'attenzione prima che i problemi degenerino.

Schermata della funzione di observability dei punti deboli di IBM turbonomic

I workflow automatizzati e gli insight in tempo reale aiutano i team a recuperare più velocemente e a ridurre il tempo di inattività. Grazie a un minor numero di attività manuali, possono coordinare le azioni tra i diversi domini, rispondere più rapidamente e migliorare la disponibilità e la recuperabilità.

Schermata della funzione di workflow automatizzati IBM turbonomic

Passa da correzioni reattive e revisioni periodiche a operazioni di resilienza continue. IBM Concert Resilience aiuta i team a monitorare i cambiamenti di postura nel tempo, a garantire standard di resilienza coerenti e a migliorare continuamente la prontezza operativa negli ambienti ibridi.

Schermata del dashboard del Centro azioni di IBM Turbonomic

Crea un framework di resilienza condiviso tra i team di sviluppo, progettazione dell'affidabilità del sito (SRE), operazioni e sicurezza. Con una valutazione coerente, un contesto condiviso e priorità allineate, i team possono migliorare la resilienza in modo più costante, riducendo i silos e le complessità operative.

Schermata del dashboard di observability del framework di resilienza di IBM Concert
Benefici
Costruisci la resilienza nelle operazioni fin dalla progettazione

Le valutazioni basate sull'AI e il contesto operativo condiviso aiutano le organizzazioni a incorporare la resilienza, la sicurezza e la governance prima nel ciclo di vita, riducendo il rischio operativo e migliorando la coerenza tra i team e gli ambienti.
Riduci la complessità operativa nel tempo

 Il punteggio continuo, gli insight attuabili e la visibilità cross-domain aiutano i team a semplificare la manutenzione, ridurre il debito tecnico e migliorare la stabilità operativa a lungo termine senza aumentare i costi operativi.
Accelera il recupero con un contesto condiviso

Collegando segnali operativi e coordinando workflow tra i domini, i team possono ridurre tempo di inattività, risolvere i problemi più rapidamente e migliorare la reattività operativa.
Scala la resilienza in ambienti ibridi

La visibilità unificata della resilienza e il punteggio standardizzato aiutano le organizzazioni a rendere operativa la resilienza in modo coerente tra applicazioni, infrastrutture e ambienti ibridi senza aggiungere complessità inutili.
Trasforma la visibilità operativa in azione

Correla metriche, segnali operativi e insight sulla resilienza tra gli strumenti in un contesto operativo condiviso. I team possono rilevare il rischio prima, dare priorità all'impatto più rapidamente e coordinare le azioni prima che le interruzioni colpiscano gli utenti.
Risorse

Insight aggiuntivi per decisioni informate

Esplora le demo, la documentazione, la formazione e gli insight degli esperti per imparare, valutare e ottenere più valore da IBM Concert.
Automazione basata su AI per la resilienza delle applicazioni
Pratiche comprovate per allineare sviluppo, sicurezza e operazioni.
La guida alla sicurezza Shift-Left
Come integrare la sicurezza nella codifica e costruire fasi per individuare i problemi prima che diventino costosi.
Webinar di IDC e IBM
Decision-Making at Machine Scale: How Agentic AI is Evolving Observability.
Fasi successive

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