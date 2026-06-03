Il prezzo di IBM Concert si basa sull'utilizzo effettivo, quindi puoi aggiungere o rimuovere utenti (o casi d'uso di prodotti) all'interno dell'installazione al tuo ritmo.

Le unità di risorse sono utilizzate per quantificare l'utilizzo dinamico della tua organizzazione tra le popolazioni della forza lavoro e dei consumatori e nei casi d'uso dei prodotti.