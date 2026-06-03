Esplora i prezzi applicati solo in base all'utilizzo effettivo.
Il prezzo di IBM Concert si basa sull'utilizzo effettivo, quindi puoi aggiungere o rimuovere utenti (o casi d'uso di prodotti) all'interno dell'installazione al tuo ritmo.
Le unità di risorse sono utilizzate per quantificare l'utilizzo dinamico della tua organizzazione tra le popolazioni della forza lavoro e dei consumatori e nei casi d'uso dei prodotti.
Deutsche Telekom ha ridotto il tempo di patch del 78%, passando da 90 minuti a soli 20 minuti per istanza.
IBM Concert automatizza la raccolta e la correlazione dei dati sulla resilienza, consentendoti di valutare il livello di resilienza a livello aziendale per applicazione il 62% più velocemente.
IBM Concert accelera la risposta alla sicurezza e riduce i tempi di mitigazione del CVE del 90%. Riduci i rischi, massimizza l'affidabilità.
L'organizzazione di sviluppo software IBM (SDO) fa risparmiare tempo e migliora il CVE con scansioni più veloci del 25% e una migliore assegnazione delle priorità.