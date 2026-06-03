Prezzi

Esplora i prezzi applicati solo in base all'utilizzo effettivo.

Pagina dei prezzi DevOps di Leadspace

Paga solo per ciò che usi

Il prezzo di IBM Concert si basa sull'utilizzo effettivo, quindi puoi aggiungere o rimuovere utenti (o casi d'uso di prodotti) all'interno dell'installazione al tuo ritmo.

Le unità di risorse sono utilizzate per quantificare l'utilizzo dinamico della tua organizzazione tra le popolazioni della forza lavoro e dei consumatori e nei casi d'uso dei prodotti.

Risultati comprovati

↓78%

Deutsche Telekom ha ridotto il tempo di patch del 78%, passando da 90 minuti a soli 20 minuti per istanza.

 Case study di Deutsche Telekom ↑62%

IBM Concert automatizza la raccolta e la correlazione dei dati sulla resilienza, consentendoti di valutare il livello di resilienza a livello aziendale per applicazione il 62% più velocemente.

 Case study IBM SRE ↓90%

IBM Concert accelera la risposta alla sicurezza e riduce i tempi di mitigazione del CVE del 90%.​ Riduci i rischi, massimizza l'affidabilità.

 Case study IBM SRE ↑25%

L'organizzazione di sviluppo software IBM (SDO) fa risparmiare tempo e migliora il CVE con scansioni più veloci del 25% e una migliore assegnazione delle priorità.

 Case study SDO di IBM
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