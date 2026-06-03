Unificare la gestione delle operazioni in tutta l'azienda connessa
Man mano che gli ambienti IT aziendali crescono, gli strumenti di monitoraggio in silos creano punti ciechi operativi e ritardano la risposta agli incidenti. IBM Concert Operate, precedentemente chiamato Cloud Pak per AIOps, collega gli strumenti di observability esistenti in una piattaforma unificata, offre visibilità end-to-end, correla avvisi cross-domain e consente una risoluzione più rapida e collaborativa degli incidenti in ambienti complessi.
Con full-stack observability, le dipendenze, la topologia e le relazioni di sistema diventano più chiare, rendendo più facile valutare l'impatto e prendere decisioni operative più intelligenti.
Inserisci ed elabora gli eventi in tempo reale tra applicazioni, infrastrutture e reti. Con la correlazione, il raggruppamento e la deduplicazione degli avvisi, i team possono ridurre il rumore, far emergere gli incidenti perseguibili e concentrarsi sui problemi più importanti.
Rileva, analizza e gestisci gli incidenti con un contesto operativo completo. Di conseguenza, i team possono correlare i segnali, localizzare le probabili cause e comprendere il raggio di esplosione tra i servizi dipendenti, contribuendo ad accelerare la correzione.
Automatizza le attività di indagine iterative utilizzando le basi di conoscenza pertinenti, compresi i dati integrati sugli incidenti e sulla topologia. Estendi le indagini con agenti di terze parti e strumenti diagnostici di terze parti.
Abilita la collaborazione tra ITOps, NetOps e SRE attraverso contesto condiviso, insight in tempo reale e workflow integrati. Un'unica visione operativa aiuta a ridurre i silos e a favorire una risposta e una risoluzione degli incidenti più rapida e coordinata.