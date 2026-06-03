IBM Concert Operate

Unificare la gestione delle operazioni in tutta l'azienda connessa

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Rendering 3D di un dispositivo elettronico tra due lenti di vetro

Operazioni unificate. Risposta più rapida.

Man mano che gli ambienti IT aziendali crescono, gli strumenti di monitoraggio in silos creano punti ciechi operativi e ritardano la risposta agli incidenti. IBM Concert Operate, precedentemente chiamato Cloud Pak per AIOps, collega gli strumenti di observability esistenti in una piattaforma unificata, offre visibilità end-to-end, correla avvisi cross-domain e consente una risoluzione più rapida e collaborativa degli incidenti in ambienti complessi.

 Scopri dove IBM si colloca nell'universo di Omdia: AIOps
Funzionalità chiave

Con full-stack observability, le dipendenze, la topologia e le relazioni di sistema diventano più chiare, rendendo più facile valutare l'impatto e prendere decisioni operative più intelligenti.

Diagramma astratto con tre linee orizzontali che mostrano nodi colorati: cerchi, rombi e quadrati allineati su uno sfondo a griglia chiara.

Inserisci ed elabora gli eventi in tempo reale tra applicazioni, infrastrutture e reti. Con la correlazione, il raggruppamento e la deduplicazione degli avvisi, i team possono ridurre il rumore, far emergere gli incidenti perseguibili e concentrarsi sui problemi più importanti.

Quadrato verde con un'icona esagonale al centro, collegato da linee multiple a piccoli nodi circolari e a rombi sulla destra.

Rileva, analizza e gestisci gli incidenti con un contesto operativo completo. Di conseguenza, i team possono correlare i segnali, localizzare le probabili cause e comprendere il raggio di esplosione tra i servizi dipendenti, contribuendo ad accelerare la correzione.

Cerchi colorati sparsi in verde, blu, turchese scuro e grigio disposti lungo linee guida orizzontali su uno sfondo chiaro.

Automatizza le attività di indagine iterative utilizzando le basi di conoscenza pertinenti, compresi i dati integrati sugli incidenti e sulla topologia. Estendi le indagini con agenti di terze parti e strumenti diagnostici di terze parti.

Quadrato blu all'interno di un quadrante circolare dentellato, circondato da archi concentrici con marcatori quadrati arancioni su una griglia.

Abilita la collaborazione tra ITOps, NetOps e SRE attraverso contesto condiviso, insight in tempo reale e workflow integrati. Un'unica visione operativa aiuta a ridurre i silos e a favorire una risposta e una risoluzione degli incidenti più rapida e coordinata.

Quadrato verde con un esagono e un cerchio centrale, collegato tramite linee ramificate verdi e nere ai nodi sulla destra.
Fasi successive

Scopri come Concert Operate può migliorare il tuo business.

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