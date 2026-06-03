Observability full stack per rilevare i problemi più velocemente e migliorare l'affidabilità
IBM Concert Practice unifica applicazione, infrastruttura e observability di rete in una visione operativa condivisa. Correlando la telemetria e la mappatura delle dipendenze tra ambienti ibridi, aiuta i team a identificare i problemi più rapidamente, ridurre la complessità operativa e mantenere resilienti le prestazioni dell'applicazione.
Mappa automaticamente i componenti dell'applicazione in tempo reale e traccia le richieste tra microservizi, container e ambienti cloud. Con la visibilità a livello di codice, i team possono rilevare i problemi in anticipo, identificare istantaneamente l'impatto e contribuire a ridurre i tempi di risoluzione.
Il monitoraggio end-to-end delle prestazioni del database identifica query lente, colli di bottiglia e problemi di risorse. Una linea netta tra l'attività del database e le prestazioni delle applicazioni aiuta i team a diagnosticare i problemi e a risolverli rapidamente.
Ottieni visibilità sulle applicazioni di AI generativa e LLM, inclusi prompt, risposte, latenza e dipendenze. Questa visione full-context aiuta a rilevare anomalie, analizzare il comportamento dei modelli e garantire prestazioni AI affidabili in ambienti complessi.
Monitora l'infrastruttura su host, container, Kubernetes e ambienti cloud. Correlando metriche, log e tracce, i team possono ottenere un quadro completo dello stato del sistema, individuare i problemi precocemente e mantenere le prestazioni su larga scala.
Trasforma i dati grezzi di rete in insight fruibili e in tempo reale per prevenire costose interruzioni. L'observability incentrata sull'applicazione offre una visione completa delle prestazioni della rete, permettendo ai team di dare priorità ai servizi critici e ottimizzare i risultati operativi.
Acquisisce le interazioni reali degli utenti attraverso le applicazioni web e mobili, raccogliendo le metriche delle prestazioni e i dati sugli errori. Questo aiuta ad analizzare l'impatto sui clienti per dare priorità ai miglioramenti che migliorano l'esperienza digitale.
Simula interazioni reali tra applicazioni e reti per identificare i problemi prima che abbiano un impatto sugli utenti. Testare continuamente la disponibilità e le prestazioni dal punto di vista delle applicazioni e delle reti aiuta a garantire esperienze affidabili e end-to-end in tutti gli ambienti.